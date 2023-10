SOLARO – Grave incidente stradale ieri sera lungo la Saronno-Monza nelle zona centrale di Solaro: l’allarme alle 20.15 l’intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno, dell’auto-infermieristica e di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho dopo uno scontro fra una automobile ed una motocicletta, avvenuto nei pressi della stazione di servizio limitrofa alle “quattro strade”, incrocio semaforico sempre molto trafficato, in via Cavour.

E’ stato soccorso un giovane di 26 anni, rimasto feriti: è stato trasportato all’ospedale di Desio con varie contusioni ma non è apparso in pericolo di vita. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.

(foto: la scena del sinistro avvenuto ieri sera a Solaro lungo la Saronno-Monza)

04102023