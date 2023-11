Città

SARONNO – E’ programmato per oggi, lunedì 20 novembre, dalle 14.30 alle 16, il secondo appuntamento del progetto “La lettura del lunedì“, un ciclo di incontri letterari destinati ad ogni età.

L’iniziativa culturale, ospitata dalla biblioteca della della Casa di Marta (via Petrarca, 1) , costituisce per la comunità, e per gli amanti della letteratura, un’ottima occasione di ritrovo per poter trascorrere un pomeriggio all’insegna di letture e dibattiti.

Il protagonista dell’incontro odierno sarà il romanzo “Cafè Royal” di Marco Balzano, seconda lettura affrontata dal progetto, dopo “Nove giorni e mezzo” di Sandra Bonzi, libro che ha dato inizio al ciclo di incontri lunedì 6 novembre. I prossimi appuntamenti in programma sono fissati per i pomeriggi di lunedì 4 e 18 dicembre, sempre nella biblioteca della Casa di Marta.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita.

(foto d’archivio)

