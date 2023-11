Città

SARONNO – Operazione delle Fiamme Gialle contro l’evasione fiscale: i finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Varese hanno eseguito un provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, per un valore superiore a 249.000 euro, nei confronti di una società di trasporti operante nel settore dei servizi ecologici a Saronno.

La società, specializzata nel trasporto di merci pericolose e smaltimento di rifiuti, è stata accusata di aver indebitamente compensato l’Iva a credito, avvalendosi di fatture per operazioni mai effettivamente avvenute emesse da vari fornitori.

Le indagini, condotte dalla compagnia di Saronno con il coordinamento della procura di Busto Arsizio, hanno rivelato dettagliate operazioni finanziarie illecite, fornendo un solido quadro probatorio che ha portato all’emanazione del provvedimento di sequestro.

Lo spunto investigativo è scaturito da una relazione depositata dall’amministratore giudiziario della società, il quale ha evidenziato una serie di illeciti compiuti dal rappresentante legale nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019.

L’indagato è attualmente sotto inchiesta per annotazioni di fatture per operazioni inesistenti, tra cui quelle emesse da un’associazione sportiva di basket in Olona per sponsorizzazioni fasulle. Il titolare di quest’ultima retrocedeva il pagamento ricevuto, trattenendo una percentuale a titolo di “servizio” offerto. Il sistema fraudolento ha permesso alla società di eludere l’imposta sul valore aggiunto, conseguendo un risparmio fiscale indebito nel corso degli anni.

Anche alla luce della spregiudicatezza e della temerarietà degli illeciti è stato emesso un provvedimento cautelare reale, corrispondente all’importo indebitamente sottratto alle casse dello Stato. Sono state così sequestrate le somme di denaro presenti sui conti bancari della società, equivalenti al profitto oltre all’usufrutto degli 8 immobili a Fagnano Olona.

L’operazione rientra nell’impegno costante della Guardia di Finanza nel contrastare l’evasione fiscale, non solo per il recupero di imposte cruciali per i servizi dello Stato, ma anche per contrastare condotte illecite finalizzate all’arricchimento illegale.