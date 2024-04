ilSaronnese

UBOLDO – Riceviamo e pubblichiamo il discorso letto dal sindaco Gianluigi Clerici durante l’intitolazione del parco alle Fiamme Gialle che si è tenuta venerdì 19 aprile ad Uboldo.

Aderendo all’invito di intitolare un luogo nel nostro Comune alla Guardia di Finanza nel suo 250esimo anno di istituzione, abbiamo individuato, di comune accordo, quest’area verde in un contesto prevalentemente residenziale.

E non poteva esserci posto migliore di questo parco per portare i valori della Guardia di Finanza ispirati a criteri di fedeltà, trasparenza e lealtà, in un luogo frequentato prevalentemente da bambini e dalle loro mamme, dai loro nonni, sottolineando così il legame tra chi tutela l’ordine e la sicurezza pubblica e la comunità locale e consegnare alle giovani generazioni, qui presenti, un messaggio di legalità e sicurezza economico-finanziaria. Fieri di aver dedicato un ambito del nostro paese per riconoscere e dar merito alle Fiamme Gialle quale corpo servitore dello Stato, esempio di aggregazione e di correttezza, messaggio di sacrificio, di rispetto delle regole e di altruismo, condizioni essenziali per lo sviluppo e il benessere di tutti noi.

Oggi in questa ricorrenza desideriamo rendere onore al valore morale e alla vocazione sociale che ha tale giornata per la Guardia di Finanza, il cui motto neanche spezzata recede, nasce per la tutela dell’interesse e del bene di tutta la nostra amata Italia. A nome di tutta la comunità uboldese desidero esprimere gratitudine, riconoscenza e lode a chi ogni giorno si impegna, con alto senso del dovere,

a garantire la sicurezza economica e finanziaria del nostro Paese, uomini e donne che ci aiutano a convivere in una nazione onesta, libera e solidale. Viva la Guardia di Finanza, Viva l’Italia, Viva Uboldo.