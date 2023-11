Città

MISINTO – In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che cadrà il prossimo sabato 25 novembre, l’amministrazione di Misinto organizza un incontro con la scrittrice e pedagogista saronnese Patrizia Danieli.

L’evento, che si terrà domenica 26 novembre in sala Pogliani, in via dei Caduti 45, alle 17.30, si configura come un’occasione di riflettere sulle tematiche di genere, trattate anche nel libro “Che genere di stereotipi?”. Nella stessa serata si terrà anche Cabarazze, lo spettacolo di stand up comedy e cabaret “senza etichette, senza censure e senza confinti” – così come recita la locandina – “Diamo voce alle donne, un’occasione per pensare, ripensare e riflettere sui rapporti tra i generi”.

A chiudere, un gustoso brindisi con sorpresa, con la partecipazione di Pia Berlucchi, past president di “Donne del vino” e presidente dell’azienda Fratelli Berlucchi, e Giuliana Valcavi e Michela Cimatoribus dell’associazione Donne della birra.