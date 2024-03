iltra2

VENEGONO SUPERIORE – E’ stato recuperato dall’elicottero della Guardia di finanza in servizio a Venegono Superiore il corpo dell’alpinista che era disperso sulle montagne bergamasche e ritrovato ormai senza vita, sulla Presolana, in un punto difficilmente accessibile. Il rinvenimento della salma è avvenuto nella giornata domenicale.

Come comunica la Croce verde di Bergamo, “Claudio Ongaro è stato ritrovato sulla Presolana. Il quarantenne delle Fiorine di Clusone era scomparso lo scorso ottobre. Le prolungate ricerche non avevano dato risultati. Le squadre della VI Delegazione Orobica, Stazione di Clusone, in seguito alla segnalazione pervenuta ieri del ritrovamento di un casco nella zona dei pendii sotto lo spigolo Sud della Presolana, trasportato a valle da una slavina, sono usciti per una verifica. I tecnici – sei i soccorritori impegnati – hanno valutato il flusso dei distacchi e hanno quindi effettuato la bonifica dell’area sopra il luogo del ritrovamento; risalendo il canale, hanno trovato il corpo di Claudio Ongaro. Il corpo è stato quindi recuperato grazie anche al supporto dell’elicottero della Guardia di finanza e del Sagf. E’ stato poi restituito alla famiglia. Dopo l’allarme lanciato dalla moglie in quella giornata infrasettimanale di ottobre, la sua auto era stata trovata al Passo della Presolana. Claudio indossava anche un caschetto di arrampicata, con ogni probabilità era diretto ad una cima del massiccio della Presolana”.

Ongaro, bergamasco, era disperso dal 5 ottobre scorso.

(foto archivio)

27032024