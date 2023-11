Raid vandalico

SARONNO – Un raid compiuto prima dell’una che ha portato disordine e degrado nel centro di Saronno. Domenica sera, 19 novembre, sono molti i saronnesi che si sono accorti del raid (o bravata) messa a segno in via Marconi.

Le cause non sono state chiarite ma è evidente come qualcuno si sai diverti a “rovesciare” i bidoni esposti per la raccolta differenziata del vetro prevista per lunedì mattina. Sono stati sparsi anche alcuni cestini ed è stato rovesciato anche un bagno chimico.

Difficile capire le motivazioni del gesto, forse un dispetto forse una bravata o magari un momento di rabbia che si è sfogato in questo modo. Diverse le segnalazioni arrivate dai cittadini perchè venga ripulita la sede stradale anche per i pezzi di vetro sparsi un po’ ovunque rischio per ciclisti ma anche per i cani che dovessero passare sulla strada e il marciapiede.

Chiara Lunardo – Sara Giudici