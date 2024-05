Cronaca

TRADATE – Pedone investito a Tradate: è successo ieri mattina alle 8.20 in corso Bernacchi dove è intervenuta l’ambulanza della Croce rossa per soccorrere una ragazza di 17 anni. La giovane, non in pericolo di vita, è stata trasferita con l’autolettiga all’ospedale di Circolo di Varese, con lesioni e contusioni varie.

Sul luogo del sinistro è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale, per i rilievi dell’incidente: obiettivo degli agenti quelli di ricostruire con precisioine la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità.

Ambulanza, del Sos, ieri mattina alle 8.45 alla scuola di via Fermi a Venegono Inferiore; per un malore è stata soccorsa una donna di 51 anni, trasportata all’ospedale di Tradate per accertamenti, in condizioni comunque non preoccupanti.

(foto archivio)

23052024