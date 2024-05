Eventi

TRADATE – Lo scorso fine settimana sono stati 38 ragazzi e ragazze di quarta elementare hanno vissuto la prima comunione a Tradate. Per tutti i giovani un evento importante dal punto di vista religioso e davvero indimentabile, con le loro famiglie ed i loro amici.

Come da tradizione, a seguire non sono mancati i momenti conviviali.

Analogo appuntamento con le prime comunioni si era svolto lo scorso 12 maggio alla chiesa di Abbiate, si proseguirà adesso con quello previsto alle Ceppine.

In precedenza c’era stata anche la “pizzata di quinta elementare”: 85 ragazzi e ragazze e 40 animatori ed educatori si erano ritrovati in oratorio per vivere, giocare, divertirsi e pregare.

(foto: i giovani delle prime comunioni all’esterno della chiesa)

23052024