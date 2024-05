Eventi

VARESE – L’area feste di Via Vigevano alla Schiranna di Varese si appresta a ospitare la settima edizione (la sesta primaverile) del Varese beer festival, il maggiore evento dedicato alla birra artigianale allestito nella provincia dei Sette Laghi. Un appuntamento che si ripete dal 2018, che vede la partecipazione di circa 4mila persone e che torna nella sua collocazione di fine maggio. Questa volta il programma prevede ben quattro giorni, da giovedì 23 a domenica 26. Invariata l’organizzazione rispetto agli anni scorsi: la rassegna è realizzata in collaborazione tra Paneliquido e la Cooperativa Mondovisione con il supporto del blog Malto Gradimento.

Al Vbf partecipano ben 16 birrifici, provenienti da tutta Italia, ognuno con una selezione delle proprie birre. Tra i partecipanti sono presenti diverse realtà del territorio, per valorizzare la produzione locale, affiancate a una serie di marchi tra i più quotati del panorama artigianale italiano. Quest’anno al Varese Beer Festival ci saranno: Railroad (Seregno) – Vetra (Milano) – The Wall (Venegono Inf.); Beer In (Trivero); Birra 100venti (Borgomanero); Ritual Lab (Formello), Brewfist (Codogno), Turaco (Busto Arsizio); Canediguerra (Alessandria); Lambrate (Milano), Liquida (Ostellato), Porta Bruciata (Brescia), War, 50&50 (Varese), Amerino (Amelia) e OV – Orso Verde (Busto Arsizio).

Alle spine sarà presente personale specializzato per spiegare e raccontare le birre proposte per mettere il cliente nella condizione di scegliere al meglio, secondo i propri gusti. Sarà possibile selezionare la modalità di degustazione, così da poter sorseggiare più birre, ma in piccole quantità.

L’ingresso all’area feste è gratuito per tutti. A 10 euro si può acquistare il bicchiere Paneliquido in policarbonato (indistruttibile, davvero) e 4 gettoni: ogni gettone corrisponde a 0.1 litro di birra. Se si possiede già il bicchiere, con 10 euro si avrà un gettone in più.

A 6 euro si può bere una qualsiasi birra da 0.3 litri di birra.

Chi possiede già il bicchiere delle scorse edizioni del Vbf o quelli marchiati Paneliquido può utilizzarlo. Sarà sufficiente comprare i gettoni alle casse. L’organizzazione consiglia e promuove il riutilizzo dei bicchieri anche in ottica di ridurre gli sprechi e di fare scelte a favore dell’ambiente (come l’uso di compostabile e una raccolta differenziata attenta e precisa).

Alle casse sono accettati sia i contanti sia i pagamenti elettronici più diffusi (carte di credito, bancomat, Satispay). Gli orari di apertura del Vbf sono i seguenti: giovedì 23 dalle 18 alle 1, venerdì 24 dalle 18 alle 1, sabato 25 dalle 18 alle 1, domenica 26 dalle 12 alle 22.

Non mancheranno cinque food truck, dedicati anche a vegani e vegetariani: Lo stecchino d’oro (arrosticini), Ape regina (tigelleria e cucina modenese), Nannì Sapori Romaneschi (cucina e prodotti tipici laziali), Basulon (hamburger e panini gourmet), Gusto&Salute (dolci). A disposizione anche un servizio bar con analcolici e bibite gestito dall’organizzazione.

Eventi nell’evento

Venerdì 24 maggio, alle 20.30 – “Birra e inclusione sociale”: workshop con le birre de La Valle di Ezechiele, progetto nato a Busto Arsizio con Lorenzo “Kuaska” Dabove, e del Birrificio Sociale di Malnate, realtà radicate sul territorio e finalizzate all’inclusione sociale per detenuti e persone disabili. Partecipazione gratuita.

Sabato 25 maggio, alle 20.30 – “Birre analcoliche e la libertà di bere”: laboratorio di degustazione di birre analcoliche a cura dell’e-shop Maltese e in collaborazione con Discobus Varese, che presenta il progetto “Guidatore sobrio”. Costo di partecipazione: 10 euro.

Prenotazioni: [email protected] o alla cassa del Vbf.

Domenica 26 maggio, alle 18.30 – “Zaino (e birre) in spalla”: presentazione del Birrificio Turaco e del progetto “Zaino in spalla”, a sostegno delle attività di ricerca per il diabete di tipo 1. Costo di partecipazione: 10 euro (parte del ricavato devoluto alla Fondazione Italiana Diabete). Prenotazioni: [email protected] o alla cassa del Vbf (max 30 posti). Bonus: domenica pomeriggio, saranno organizzate attività a sostegno della Fondazione Italiana Diabete.