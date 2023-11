Sport

SARONNO – Il Fbc Saronno continua la sua marcia nel campionato di Eccellenza, ottenendo la settima vittoria e aggiudicandosi (domenica scorsa) il derby contro la Caronnese. Un successo che non solo consolida la posizione della squadra, ma la porta a raggiungere la Caronnese al sesto posto in classifica. A soli due punti di distacco dal Magenta, terzo in classifica, il prossimo avversario dei ragazzi del bomber Simone Pontiggia.

Il direttore generale, Marco Proserpio, ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione della squadra nel derby: “Non posso che essere contento della vittoria di domenica contro la Caronnese. Un avversario tosto, e proprio per questo la nostra vittoria vale ancora di più. Abbiamo fornito una prestazione solida ottenendo un successo fondamentale per il nostro futuro. La mia teoria ormai la conoscete, si cammina un passo per volta. Ma penso che quanto fatto da questa società nel corso dell’ultimo anno e mezzo sia sotto gli occhi di tutti. Ora testa al Magenta, un’altra sfida che vogliamo giocare a testa alta”.

Proserpio ha poi parlato del possibile ritorno allo stadio Colombo-Gianetti (alle prese con problemi al manto erboso) per la prossima partita: “Speriamo che non ci siano intoppi in settimana e, quindi, poter giocare nel nostro stadio. Se dovesse essere così, mi aspetto una grande affluenza di pubblico per sostenere i nostri giocatori. Un po’ come lo scorso anno contro la Base 96, quando i nostri tifosi furono il dodicesimo uomo in campo. Sappiamo che è una tappa importante nel corso della nostra stagione, vogliamo che il pubblico possa essere un fattore”.

