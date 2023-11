Ceriano Laghetto

SARONNO – CERIANO LAGHETTO – La notizia si è diffusa nella mattinata: si è spento Max Quarantelli cerianese ex comandante della polizia locale di Saronno. Classe 1947, aveva guidato il comando di piazza Repubblica dal 1986 al 1998. Aveva continuato, anche per la vicinanza, a mantenere buoni rapporti con il suoi successori e gli agenti. Nel 2021, ad esempio, era salito agli onori della cronaca perchè aveva ritrovato un portafoglio e con gli ex colleghi del comando di Saronno aveva rintracciato il proprietario.

L’uomo di 76 anni lascia la moglie e due figli intorno a cui si stringeranno familiari, amici e conoscenti per il funerale che si terrà giovedì 23 novembre alle 1030 dalla parrocchia di San Vittore. La chiesa ospiterà, prima delle esequie la recita del rosario dalle 1015. La camera ardente si trova presso la casa funeraria le Camelie di Ceriano Laghetto in via Mazzini.

Nell’epigrafe la famiglia ha chiesto di non inviare fiore ma di devolvere eventuali offerte alla parrocchia di San Vittore.

https://ilsaronno.it/2021/05/25/lex-comandante-della-polizia-locale-ritrova-e-restituisce-portafoglio-smarrito/