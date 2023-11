Sport

SARONNO – Mister Antonio Aiello, ex Fbc Saronno, è approdato alla Nuova Florida, nella seri D laziale. Dopo la breve esperienza estiva in Calabria al San Luca, è adesso arrivato ad Ardea, chiamato dai dirigenti della locale formazione calcistica, la Nuova Florida, in cerca di rilancio dopo un avvio altalenante di stagione ed una posizione di centro classifica; attualmente occupa il decimo posto della graduatoria.

Comunicato ufficiale

La società è lieta di annunciare Antonio Aiello come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico ha siglato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2024.

Allenatore di comprovata esperienza, che vanta esperienze con squadre del calibro di Avezzano, Milano City, San Marino, Viareggio, Saronno e per ultimo il San Luca, ha avuto già esperienze nella nostra regione con il Serpentara nella stagione 2016-2017. Da parte di tutto il club il più caloroso benvenuto a mister Aiello e gli auguri di buon lavoro.

21112023