Comasco

UBOLDO / LOMAZZO – La stella Michelin resta anche nel 2024: il massimo riconoscimento destinato ai ristoranti è infatto stato confermato alla Trattoria Contemporanea, il locale che si trova a Lomazzo del giovane chef uboldese Davide Marzullo. La stella era stata ottenuta a fine 2022 quando, come ogni anno in novembre, vengono resi noti questi riconoscimenti.

Sul sito ufficiale della Trattoria Contemporanea lo chef Marzullo si presenta così. Cresciuto nel ristorante dello zio e affascinato dai profumi e gli aromi della cucina, decide di studiare e di farne la sua professione, il suo sogno. Conclusi gli studi, la sua voglia di continuare a formarsi e mettersi alla prova lo porta in diverse cucine blasonate in giro per il mondo, tra cui il ristorante Hibiscus e il The Connaught a Londra, il The Market Place a Como e il Noma di Copenaghen. Queste esperienze lo aiutano ad affinare le tecniche, sviluppare la sete di ricerca per la materia prima e comprendere gli aspetti più difficili del lavoro in cucina. Ma Davide ha ancora sete di sfide e così partecipa, nel 2019, ad Antonino Chef Academy, il celebre cooking show di Sky, sbaragliando la concorrenza e vincendo il programma ed un’esperienza lavorativa in Villa Crespi, a fianco dello chef Cannavacciuolo.

La Trattoria Contemporanea si trova in via Del Ronco a Lomazzo.

Ecco cosa dice del locale la celebre guida Michelin: “Una giovane brigata capitanata dal talentuoso chef Davide Marzullo sorprende per tecnica e cucina di moderna concezione, dove i piatti si fanno ambasciatori di sapori e abbinamenti sia nazionali che internazionali. A pranzo l’offerta si fa più light, tuttavia si potranno gustare anche le specialità à la carte e i tre menu degustazione da 4-7 portate. La riqualificazione industriale di un ex cotonificio offre una valida cornice a tutta questa energia”

(foto archivio: lo chef Davide Marzullo ed il suo staff alla Trattoria Contemporanea)

22112023