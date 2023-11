Città

SARONNO – Investe 50enne in corso Italia e scappa. Rintracciato e denunciato.

“Diversi commercianti hanno segnalato la presenza di banconote false da 10 euro”: a dare l’allarme è Michele Castelli, presidente dell’associazione di categoria Assarcom, l’Associazione saronnese commercianti e artigiani organizzati.

La notizia si è diffusa nella mattinata: si è spento Max Quarantelli cerianese ex comandante della polizia locale di Saronno. Classe 1947, aveva guidato il comando di piazza Repubblica dal 1986 al 1998.

Aperto a Saronno l’ambulatorio per i disturbi del sonno. Il sonno è un processo fisiologico di fondamentale importanza per l’organismo, considerando che occupa circa un terzo dell’esistenza di un individuo. Infatti, durante il sonno avvengono i processi di consolidamento della memoria, l’apprendimento, l’elaborazione delle emozioni, il controllo dell’infiammazione, dell’omeostasi ormonale e metaboliche, delle attività cardiovascolari.

Mister Antonio Aiello, ex Fbc Saronno, è approdato alla Nuova Florida, nella seri D laziale. Dopo la breve esperienza estiva in Calabria al San Luca, è adesso arrivato ad Ardea, chiamato dai dirigenti della locale formazione calcistica, la Nuova Florida, in cerca di rilancio dopo un avvio altalenante di stagione ed una posizione di centro classifica; attualmente occupa il decimo posto della graduatoria.

22112023