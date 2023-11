Sport

TURATE- Allo Stadio Sportivo Comunale di Turate, alle 20.30 si è giocato il turno dei quarti di finale della Coppa Italia Promozione tra la Salus Turate Mozzate e il Mariano Calcio in un match combattuto che si aggiudica …

Il primo tempo inizia con qualche minuto di studio da parte delle due formazioni che palleggiano in attesa di affondare il colpo. E’ la squadra di casa a gestire il pallino del gioco, nonostante non ci siano state grandi chance per passare in vantaggio. Al 6′ Fall imbuca e cerca il bomber Loche, ma quest’ultimo non ci arriva e Stropeni accoglie il pallone tra i suoi guantoni. Al 20′ arriva l’occasione migliore della prima frazione di gara con la punizione battuta corta a cercare Cremona che calcia da lontanissimo e Stropeni è costretto ad allungarsi e spedire in corner. Al 24′ si fa vedere anche il Mariano dalle parti di Ferè che blocca il tiro in diagonale di Mariani. Al 37′ il Turate bussa ancora alla porta ospite con Loche che sfrutta il movimento di Cremona per liberarsi e lascia partire il destro, ma Stropeni è ancora bravo a bloccare il pericolo. I primi 45′ di gioco finiscono a reti bianche.

Nella seconda frazione di gioco il Mariano Calcio alza il baricentro e si spinge verso l’area della Salus Turate. Al 53′ gli ospiti eseguono uno schema su calcio d’angolo che con una serie di passaggi porta al tiro di Mariani che è centrale e facile per le mani di Ferè. Al 57′ si sblocca la gara: da calcio di punizione Zorloni calcia forte e, grazie anche alla deviazione di un giocatore della squadra di casa, il pallone si deposita in rete e il Mariano si porta in vantaggio. Al 63′ la Salus Turate sfiora il pari con l’incornata di Collà, ma Stropeni si supera e salva il risultato. Al 75′ ancora Collà che raccoglie l’angolo battuto da Dell’Occa, ma il pallone finisce sopra la traversa. Altra occasione per la Salus, solamente un minuto dopo, con il tiro di Dell’Occa che sibila il palo, ma si conclude sul fondo. Occasionissima Turate all’84’ che ci prova in tutti i modi ad agguantare il pari con il missile di prima di Bredice che si alza sopra la traversa. Al 90′ Dell’Occa nonostante l’ottimo mancino, non è riuscito a punire Stropeni che assicura tra le sue mani il passaggio alle semifinali di Coppa Italia Promozione per il Mariano Calcio.

Salus Turate Mozzate-Mariano Calcio 0-1.