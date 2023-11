Sport

CESATE- Nel recupero della 10′ giornata del campionato di Prima Categoria, nel girone N, l’S.C. United ospita sul proprio campo l’Osl Calcio Garbagnate, in un vero e proprio scontro diretto per i vertici della classifica. Il match è equilibrato, ma al triplice fischio del direttore di gara a spuntarla è proprio la squadra di casa che vince per 2 a 1 sugli ospiti.

L’S.C. United, squadra che ricordiamo essere nata dalla collaborazione tra Sporting Cesate e Fbc Saronno che, infatti ha in rosa molti ex degli amaretti come ad esempio il bomber Orazio Iacovelli, punta quest’anno alla Promozione e, perciò, scende in campo agguerrita per potersi aggiudicare lo scontro diretto. Avversaria si trova l’Osl Garbagnate, squadra molto ostica che arriva al match imbattuta da 4 gare. A spuntarla è la squadra di Cesate che vince grazie alle reti di Chyupak e Livelli, inutile, ai fini del risultato, la rete di Dervishay degli ospiti.

Con questo risultato l’S.C. United sale a 22 punti in classifica, in terza posizione e a sole tre lunghezze dalla capolista, mentre il Garbagnate rimane fermo a 18 punti in 4′ posizione.

S.C. United-Osl Calcio Garbagnate 2-1

Classifica

Turbighese 25, Parabiago 23, S.C. United 22, Osl Garbagnate 18, Cob 18, Barbaiana 17, Ticinia Robecchetto 17, Corbetta 16, Accademia Inveruno 16, Buscate 14, Ossona 12, Cassina Nuova 12, Robur 10, Garibaldina 9, Real Vanzaghese Mantegazza 9, Solese 2.