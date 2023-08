x x

TURATE – Turate celebra gli ultimi giorni dell’estate, prima della ripresa di settembre, con un Summer Camp dedicato ai giovanissimi, nati dall’anno 2009 al 2018.

L’iniziativa, organizzata dall’Academy Turate Mozzate, si terrà nei giorni compresi dal 28 agosto al 1 settembre e dal 4 settembre all’8 settembre.

Protagonisti del Turate Summer Camp saranno i compiti, per essere pronti all’inizio della scuola a settembre, e il gioco, per svagarsi in campo e godersi gli ultimi giorni dell’estate tutti insieme. Per ulteriori informazioni circa il Camp, è possibile contattare Gianluca al 3338802055 e Davide al 3405310269.

(foto archivio)