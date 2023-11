Cronaca

SARONNO – Aveva accompagnato la moglie e la cognata al mercato e poi era sparito per ore senza dare più notizie di sè. E’ stato ritrovato in buone condizioni ma decisamente confuso. Si è conclusa bene, anche grazie alla polizia locale di Saronno, la disavventura di un 70enne comasco stamattina mercoledì 22 novembre al mercato di Saronno.

Il pensionato ha lasciato la moglie e la cognata all’ingresso del mercato e si è recato a parcheggiare. Di lui però non si hanno avute più notizie per diverse ore. Tanto che la consorte preoccupata ha chiesto l’intervento della polizia locale.

Gli agenti sul posto con l’ausilio della centrale operativa è riuscita a ritrovare la vettura e quindi anche l’anziano che era in buone condizioni ma decisamente confuso. Un sospiro di sollievo per i familiari che hanno ringraziato la polizia locale dagli uomini in comando, dove la moglie a seguito le operazioni di ricerca, a quelle di pattuglia che l’hanno rintracciato.

