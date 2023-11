Cronaca

SARONNO – L’immediato soccorso dei colleghi e il rapido intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Misinto ha permesso di portare rapidamente all’ospedale di Saronno il dipendente comunale 44enne che oggi pomeriggio, mercoledì 22 novembre, è stato vittima di un malore mentre lavorava nel palazzo comunale in piazza Repubblica 7.

L’allarme è scattato intorno alle 14,15 quando l’uomo ha accusato un malore. Come detto i colleghi si sono subito attivati prestandogli le prime cure e soprattutto mettendo in moto la macchina dei soccorsi. Attivata anche la polizia locale. E’ arrivata l’ambulanza, inviata dalla centrale operativa di Areu. Dopo aver prestato le prime cure sul posto al 44enne è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Saronno per sottoporlo ad una serie di accertamenti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione