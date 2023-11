Sport

SOLBIATE ARNO- Allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, la Solbiatese ospita la Sestese di Giuliano Melosi nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia Eccellenza. Questa è l’ultima delle partite valide per l’accesso alle semifinali, in quanto ad essersi già qualificate ci sono l’Ardor Lazzate, uscito vincente dal match contro la Nuova Sondrio, il Cliverghe Calcio che ha eliminato il Pavia e, infine, la Caronnese che affronterà proprio la vincente della partita odierna.

Nel primo tempo è la Solbiatese ad avere in mano il pallino del gioco, ma non riesce spesso a calciare verso la porta difesa da Ferrara, a causa dell’ottima fase difensiva della squadra ospite che aspetta l’errore e cerca il contropiede in velocità. Al 7′ arriva la prima grande chance della gara con Torraca che calcia col destro, ma è bravo Ferrara a distendersi ed allungare in angolo. Sul seguente angolo Mira mette in mezzo una palla velenosissima e, nella mischia, Galli rischia il clamoroso autogoal centrando il palo della propria porta. Al 18′ ancora Torraca in area, ma a liberare il pericolo è prima Ferrara e poi Tumino che si rifugia in corner. Al 30′ arriva una brutta notizia per Melosi, poiché si ferma Paltrinieri ed è costretto alla sostituzione. Al 39′ Lonardi trova in area Riceputi che, però, non riesce a trovare lo specchio della porta.

Finisce quindi a reti bianche il primo tempo del match con la Solbiatese che non rischia in difesa, ma fatica a sbloccare la gara.

Nella seconda frazione di gioco la Sestese alza il baricentro rispetto al primo tempo, ma la prima chance è sempre per i padroni di casa con il cross di Pedrabissi al 58′, ma Marin non aggancia e il pallone si perde a lato. Al 61′ si fa vedere la Sestese dalle parti di Seitaj che, però, non ha problemi a bloccare la punizione di Pagliaro. Al 74′ la squadra di Melosi sfiora il vantaggio con Rancati che prende il tempo alla difesa della Solbiatese, ma di testa non inquadra la porta e spedisce fuori. Al 79′ grande azione ospite con Pagliaro che arriva sul fondo e crossa al centro dove trova Galli che di testa non punisce la porta difesa da Seitaj. Al triplice fischio regna l’equilibrio e, quindi secondo le regole della competizione a decidere la semifinalista sarà la lotteria dei calci di rigore.

Alla lotteria di rigore a passare e gioire è proprio la Solbiatese, di cui vanno a segno Scapinello, Mira, Manfre’ e il penalty decisivo di Minuzzi, mentre decisivi sono gli errori nella Sestese di Giardino, Siano e Marcone. La squadra di Rota passa il turno e troverà in semifinale la Caronnese.

Solbiatese Calcio-Sestese Calcio 0-0(4-3 d.c.r)

SOLBIATESE CALCIO: Seitaj, Lonardi, Riceputi, Mira, Sorrentino, Pedrabissi, Torraca, Novello, Marin, Minuzzi, Mondoni. A disp: Russo, De Vincenzi, Romano, Scapinello, Ruggeri, Sessolo, Pandiani, Milani, Manfre’.

ALL: Rota.

SESTESE CALCIO: Ferrara, Tumino, Paltrinieri, Galli, Rancati, Costantini, Battistella, Della Volpe, Mazzucchelli, Kate, Pagliaro. A disp: Passaretta, Priori, Macchi, Siano, Marcone, Bernasconi, Pinotti, Giardino, Morello.

ALL: Melosi.