Città

SARONNO – Oggi e domani pulizia straordinaria nel centro storico. Lo annuncia l’Amministrazione comunale con una breve nota informando i cittadini degli interventi in corso oggi 22 novembre e domani 23 novembre.

“Come già accaduto la scorsa primavera, l’Amministrazione comunale ha concordato con Amsa Spa, che gestisce il servizio di igiene urbana del Comune, pulizie straordinarie delle zone del centro cittadino.

Nell’ambito di questi accordi, nelle giornate di oggi 22 e domani 23 novembre, la ditta ha in programma un lavaggio a caldo della pavimentazione dei portici antistanti l’Ovs e il Carrefour. “L’obiettivo – commenta l’assessore Franco Casali – è quello di rendere decorosi quegli spazi che troppo spesso vengono deturpati dall’inciviltà e dall’incuria. L’intervento era già stato proposto in piazza Libertà, proprio davanti alla Chiesa, e in primavera, se i risultati saranno stati positivi, verrà esteso ad altri punti dei portici”. Il servizio è attuato dalle 6 del mattino a mezzogiorno”.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione