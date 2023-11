Altre news

SARONNO – I truffatori online davvero non sanno più cosa inventarsi. Singolare e per certi versi inedito quanto capitato a due famiglie italiane: una prenotazione alberghiera tramite un notissimo sito specializzato, tutto normale sino… alle scorse ore quando – non da una sospetta email ma direttamente dall’interno del sito della compagnia di prenotazione alberghiera e quindi all’apparenza del tutto attendibile – hanno ricevuto una comunicazione da parte dell’hotel che avevano prenotato a Wroclaw in Polonia e che li avvisava che le loro carte di credito utilizzate per prenotare – due diverse riservazioni – avevano “dei problemi”. Niente paura, sarebbe bastato seguire un certo link per re-inserire i dati della carta di credito.

A fornire la notizia a ilSaronno gli stessi saronnesi che hanno subito il tentativo di truffa, con un invito ai concittadini alla cautela, in circostenza come queste.

Tutto molto credibile… e molto falso

All’apparenza tutto molto credibile, ma falso: i saronnesi si sono subito inspettiti, hanno avvisato la società di prenotazioni alberghiere, che fa base in Olanda, e che a sua volta ha avvisato l’hotel a Wroclaw: smacherato il tentativo di truffa, chissà come i malintenzionati erano riusciti ad “entrare” nella vera chat usata dall’hotel per comunicare con i clienti tramite i portale. Ed allora è stata la stessa direzione dell’hotel ad informare di non cliccare sul link truffaldino, ed a coinvolgere le autorità di polizia del loro Paese.

Insomma, stavolta i truffatori online sono rimasti a bocca asciutta.

