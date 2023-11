Città

SARONNO – Un lenzuolo bianco, vernice spray rossa e nastrini rossi: in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne che ricorre oggi sabato 25 novembre oltre a diverse iniziative in città è arrivato anche lo striscione degli studenti dell’istituto Prealpi di via San Francesco.

Lo striscione con lo slogan “Il Prealpi contro la violenza sulle donne” è firmato da una classe prima e comprende anche diversi simboli della lotta dal segno rosso alle scarpe rosse.

Negli ultimi giorni si sono tenuti diversi momenti di riflessione dalle serata organizzati ieri in Villa Gianetti con il varesino Giuseppe Delmonte, figlio di una vittima di femminicidio, al flash mob di mercoledì in piazza San Francesco fino all’iniziativa in piazza di oggi alle 10,30 con Rete Rosa.

Qui il flash mob

25112023