Cronaca

GERENZANO – Ieri disavventura per un giovane motociclista: 19 anni, ha perso il controllo della sua motocicletta ed è caduto a terra. E’ successo alle 0.40 in via Clerici, tratto locale dell’ex statale Varesina, nella zona dei centri commerciali che si trovano al confine con Saronno.

Sul posto è interveuta una ambulanza del Sos Mozzate per soccorrere il centauro, le cui condizioni non sono comunque apparse preoccupanti; è stato medicato direttamente in loco ed non si è reso necessario l’eventuale trasporto in ospedale. E’ intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno; i militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi del sinistro, al fine di chiarire con precisione la dinamica e la modalità dei fatti.

25112023