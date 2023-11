iltra2

ROVELLASCA – Nella dodicesima giornata del campionato di Seconda categoria, oggi nel girone B pari esterno del Rovellasca, sul campo della Pro Lissone è finita 2-2. Per i comaschi a segno Mior e Marchesotti (foto). Prima in classifica l’Ardita con 24 punti; Rovellasca nella zona di metà graduatoria con 15 punti ma costretta a guardarsi alle spalle visto con la zona playout è solo 1 punto più sotto.

Nel girone A sempre 12′ giornata il Fc Tradate ha espugnato il campo del Laveno Mombello, 1-3 con gol tradatesi di Knouzi, mattatore con una tripletta; la Nuova Abbiate in casa ha travolto 3-0 il Cantello Belfortese, reti di Tutone, Vanzulli e Vago; mentre il Lonate Ceppino ha perso 2-1 in trasferta contro l’Union Villa Cassano. In classifica primo il Morazzone con 32 punti; la Nuova Abbiate è quinta con 20 punti, Fc Tradate sesta con 18 punti; terz’ultimo il Lonate Ceppino con 8 punti.

