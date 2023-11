Sport

BARANZATE- Nella 12′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, l’Esperia Lomazzo Calcio è ospite sul campo molto difficile della Baranzatese, in un match equilibrato e vinto dai padroni di casa di misura con il risultato di 1 a 0.

I padroni di casa scendono in campo motivati per cercare il riscatto dalla sconfitta della scorsa giornata sul campo della Lentatese, mentre l’ Esperia Lomazzo attende le offensive della squadra di Baranzate per cercare di colpire in contropiede. A realizzare la rete che risulterà decisiva per la vittoria è Messaoudi che colpisce al 65′ e regala tre punti di straordinaria importanza alla sua squadra.

E’ un trionfo fondamentale per la squadra di Fratto che, in questo modo, aggancia a 20 punti sia l’Aurora Uboldese, sia l’Accademia BMV rimanendo in lotta per la zona playoff. Dall’altra parte l’Esperia Lomazzo Calcio rimane ancorata in zona playout, a 10 punti e si vede scavalcata anche dal Ceriano Laghetto, scendendo così in penultima posizione.

Baranzatese 1948-Esperia Lomazzo Calcio 1-0

BARANZATESE 1948: Piagni, Grimaldi, Calì, Capelli, Ricci, Di Stefano, Pieri, Dell’Anna, Ruggeri, Lillo, Giambertone. A disp: Romani, Battaglia, Fedele, Fontana, Garcea, Guastone, Messaoudi, Silanos, Fantaziu.

ALL: Fratto.

ESPERIA LOMAZZO CALCIO: Stillitano, Faraone, Eusebio, Riolo, Zanotti, Chiarello, Martini, Canavesi, Metti, Sala, Ronchetti. A disp: Maldifassi, Nardi, Bregnaj, Leone, Frattini, Pozzetti, Astorino, Ikhrizzi, Zarrouq.

ALL: Albertoli.