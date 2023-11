Comasco

TURATE – Elisoccorso in azione ieri pomeriggio a Turate: alle 16 la chiamata al 118 per segnalare una caduta accidentale, in una ditta di via Puecher. Areu, il coordinamento regionale per le emergenze sanitarie, si è subito attivato e sul posto è stata inviata una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, sono arrivati anche carabinieri e vigili del fuoco e quindi la decisione è stata di fare convergere anche l’elisoccorso da Como.

Il paziente, un uomo di 45 anni, è stato stabilizzato e quindi è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco; al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

26112023