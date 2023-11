Città

SARONNO – Installazione vivente con oltre 100 donne “come le vittime di violenza di genere”.

Vento strappa maxi pianta, danni alla linea elettrica e alle recinzioni.

Dovranno rispondere dei reati di furto aggravato e danneggiamento di piante i due coniugi fermati l’altra sera a Turate perchè stavano facendo legna senza le necessarie autorizzazioni e permessi.

Sabato sera al Palaronchi di via Colombo la capolista Az Robur Basket Saronno di coach Renato Biffi vince con Campus Varese e si conferma imbattuta in casa nel campionato di Serie B Interregionale. Primo tempo difficile, secondo in controllo, alla fine è 87-75.

26112023