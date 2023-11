Primo piano

SARONNO – A Saronno oggi secondo le previsioni di 3B Meteo, ci sarà cielo azzurro in prevalenza sereno o poco nuvoloso, regalando un’atmosfera tranquilla e senza previsioni di piogge nelle prossime ore. Le temperature oscillano tra una massima di 12°C e una minima di 4°C, mentre lo zero termico si attesta a 1428 metri.

Al mattino, i venti saranno deboli e provenienti da Ovest-Nordovest, accompagnando il risveglio della città con una brezza leggera. Nel pomeriggio, la situazione cambierà, con venti più tesi provenienti da Nord, che porteranno un tocco di dinamismo alla giornata. Nessuna allerta meteo è presente, garantendo una giornata senza preoccupazioni climatiche.

Guardando oltre, la domenica si prospetta sotto l’influsso di un campo di alte pressioni che abbraccia la regione, assicurando stabilità e un clima soleggiato. Su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Prealpi orientali, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi caratterizzeranno l’intera giornata. Nelle Orobie, la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa, con la presenza di nubi sparse al mattino. Sulle Alpi Retiche, invece, ci attende un cielo variabile, con schiarite più evidenti nel pomeriggio. I venti saranno deboli, provenienti dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali, mentre lo zero termico si manterrà nell’intorno di 1050 metri, consolidando un quadro climatico gradevole per domenica.