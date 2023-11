Città

SARONNO – “Come Forza Italia accogliamo con grande soddisfazione l’annuncio di Regione Lombardia e di Ferrovienord dell’avvio delle procedure di gara per i lavori di riqualificazione del nodo ferroviario di Saronno”.

Inizia così la nota di Forza Italia in merito al progetto Saronno city hub che dovrebbe essere cantierizzato entro l’anno prossimo e che cambierà il volto del quartiere dello scalo ferroviario.

“E’ un risultato che cambierà il volto di una parte rilevante della città al quale abbiamo lavorato intensamente nella precedente amministrazione comunale e che è stato reso possibile dalla variante al Pgt proposta dalla Giunta Fagioli e approvata dal consiglio comunale nel 2020.

L’investimento previsto è di dimensioni straordinarie per la nostra città: è forse dagli anni Settanta con l’edificazione del nuovo ospedale che non si realizzano opere pubbliche così rilevanti a Saronno. Non si tratta di un semplice anche se necessario restyling dello storico edificio di piazza Cadorna: i nuovi corpi di fabbrica, le demolizioni, la riqualificazione dei vecchi capannoni cambieranno la funzionalità dell’intero sito aumentandone la potenzialità e creando nuove opportunità di occupazione.

Tra i nuovi spazi è previsto quello per la polizia ferroviaria che potrà insediarsi stabilmente nella seconda stazione più trafficata della rete delle Nord offrendo finalmente ai passeggeri quella sicurezza che oggi è drammaticamente carente.

