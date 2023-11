Altre news

TURATE – Nel corso della notte tra venerdì e sabato i militari turatesi al termine di un’attività operativa hanno arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 38enne di origini straniere, regolare sul territorio nazionale.

In seguito alla perquisizione dell’abitazione del 38enne sono stati ritrovati 5,7 grammi di cocaina, 22,1 grammi di sostanza da taglio per cocaina, 66,2 grammi di hashish, materiale per il confezionamento dello stupefacente, dei telefoni cellulari e 400 euro in contanti.

Insomma un vero e proprio kit per lo spaccio per cui è scattato l’arresto dell’uomo porto al carcere di Como. Tutto il materiale sequestrato è stato invece catalogato con attenzione in vista dei successi atti giudiziari. Terminati gli accertamenti la sostanza stupefacente sarà distrutta.

