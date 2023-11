Cronaca

GORLA MINORE / SARONNO – Nella serata di mercoledì 22 novembre (ma la notizia è stata resa noto oggi pomeriggio) i carabinieri della Compagnia di Saronno, supportati dallo Squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna, hanno condotto un’operazione di sorveglianza nell’area boschiva vicino a via Redipuglia di Gorla Minore. Tale intervento rientrava in un servizio mirato alla repressione dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

Penetrando nei boschi circostanti, i militari hanno perlustrato un’ampia zona di vegetazione, riuscendo a posizionarsi strategicamente per osservare attività di spaccio senza essere individuati. Una volta individuato il pusher, successivamente identificato come cittadino extracomunitario, le forze dell’Arma si sono organizzate per limitare le sue possibilità di fuga. Il ragazzo è stato trovato in possesso di circa 700 grammi di sostanze stupefacenti, tra cui hashish, cocaina ed eroina, oltre al materiale necessario per confezionare dosi destinate allo spaccio. Il giovane è stato immediatamente arrestato e successivamente trasferito presso la casa circondariale di Busto Arsizio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(foto: la droga sequestrata)

28112023