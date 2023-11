Politica

MILANO -“Mentre i lombardi sono esasperati dai continui ritardi, cancellazioni e viaggi in piedi, la Giunta regionale promuove Trenord e gli rinnova il contratto per altri 10 anni, senza nessun vero confronto ed escludendo a priori ogni altra alternativa”. Questo il primo commento di Giuseppe Licata, del gruppo Italia Viva, alla notizia dell’approvazione in Giunta del rinnovo del contratto a Trenord, società regionale che gestisce il servizio ferroviario in Lombardia.

Continua Licata: “Avevamo chiesto di consultare prima le università ed esperti di mobilità, di valutare l’ipotesi di una gara d’appalto europea per mettere in sana competizione gli operatori del settore, di studiare le migliori soluzioni di trasporto ferroviario in Italia e nel mondo da poter importare in Lombardia. Ma non c’è stato niente da fare, la Giunta Fontana ieri ha ufficializzato la decisione, presa da tempo, di rinnovare il contratto a Trenord per altri dieci anni. Non meglio specificate le motivazioni, né le prospettive, certo vengono salvaguardati equilibri politici sempre più precari nella maggioranza Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia. Peraltro, decisione in linea con un sostanzioso quanto incomprensibile aumento di stipendio recentemente concesso all’amministratore delegato di Trenord, Marco Piuri, portato a 627 mila euro l’anno. Adesso i margini di miglioramento del servizio di trasporto ferroviario in Lombardia si fanno sottili. Regione potrà solo negoziare qualche miglioria nel nuovo contratto, speriamo. Con il mio gruppo continueremo a fare sentire il nostro dissenso, ma anche a portare proposte costruttive a favore dei cittadini”, conclude.

