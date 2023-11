Città

SARONNO – Sabato 2 e domenica 3 dicembre a Saronno nel Centro Edulab in Via Torricelli 23, la Cooperativa

Sociale Il Granello Don Luigi Monza terrà il tradizionale mercatino di Natale.

Sarà un’occasione unica per vedere, apprezzare e acquistare oggetti realizzati nell’ambito delle attività laboratoriali tenute nei vari centri del Granello.

E’ da diversi anni che il tradizionale appuntamento attrae tantissimi saronnesi; l’appuntamento che durerà due intere giornate permetterà di ammirare i prodotti realizzati dai ragazzi nei rispettivi laboratori: dalla falegnameria alla pelletteria, dalla ceramica alla bigiotteria e tanto altro. Sarà possibile vivere la magica atmosfera delle “luci del Natale” girando tra le svariate bancarelle allestite all’interno del centro ed essere serviti da ragazzi che saranno commessi d’eccezione e che illustreranno i lavori esposti descrivendo come sono stati realizzati.

“Per noi è uno degli eventi più importanti dell’anno – commenta il direttore dei servizi educativi Luca Landolfi – per realizzarlo i nostri ragazzi investono le loro competenze ed insieme agli educatori sviluppano e progettano le varie attività con diversi mesi di anticipo, anche perché i prodotti che realizziamo ed esponiamo non bastano mai.”

Durante la due giorni sarà inoltre possibile intrattenersi sotto uno dei gazebo all’ingresso, ove si potrà assaggiare una fetta di panettone e sorseggiare una cioccolata calda o un vin brulè serviti dai papà volontari della cooperativa.

“Se riusciamo in questa impresa è soprattutto grazie all’impegno dei nostri educatori, dei genitori, nonché dei volontari ed infine dell’associazione Granello Insieme; tutti insieme, da anni, lavoriamo per realizzare progetti volti al benessere dei nostri ragazzi”, afferma Luca Landolfi. Sarà inoltre possibile ammirare ed acquistare manufatti anche venerdì 8 dicembre a Cislago in piazza Toti, dove la cooperativa terrà un stand solidale. Il ricavato dei mercatini sarà impiegato nella realizzazione dei progetti che la cooperativa da anni porta avanti.

La cooperativa sociale Il Granello don Luigi Monza lavora secondo i principi di inclusività e promozione del valore della persona nel rispetto della sua unicità. Offre servizi educativi per persone con disabilità fisiche e psichiche, attraverso interventi di formazione e di inserimento lavorativo, attività socio-educative e di potenziamento e mantenimento di autonomie e capacità personali, favorendo la socializzazione e l’inclusione sociale.

Attualmente sono attivi i servizi di formazione all’autonomia (Saronno, Cislago, Fagnano Olona e Guanzate), i centri socio educativi (Saronno, Fagnano Olona e Guanzate). Oltre a questi servizi diurni, il Granello ha sviluppato anche la parte residenziale con tre Comunità alloggio (Saronno, Uboldo e Fagnano Olona) e due progetti di Palestra di Vita Indipendente (Turate e Fagnano Olona).

A Cislago, inoltre, c’è il centro stampa tipografica che fornisce un servizio puntuale e competente nel mondo della stampa offset e della digital print e uno spazio lavoro volto a favorire l’integrazione lavorativa e sociale di persone fragili all’interno di un ambiente accogliente e stimolante in cui si svolgono operazioni di assemblaggio, cartotecnica, montaggio e rifinitura di componenti meccaniche per conto terzi. Le unità di offerta della Cooperativa oggi ospitano oltre 230 utenti.

(foto archivio)