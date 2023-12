Calendario avvento 2023

Il 22 marzo 1879, in una giornata uggiosa, come riportarono i giornali dell’epoca, venne inaugurata la ferrovia fra Milano e Saronno; fu un evento di grande importanza per lo sviluppo industriale del Saronnese. Erano presenti gli artefici della nuova linea ferroviaria: il finanziere belga Albert Vaucamps, che ne negoziò la concessione con il Governo Italiano e l’ingegnere Ambrogio Campiglio, inconfondibile per la sua altezza fuori dal comune. I lavori per la costruzione della linea Milano-Saronno erano iniziati nel 1876.

Prima del marzo 1879 Milano e Saronno erano state collegate prima da un’ippovia e poi da un tram a vapore:

il 24 Giugno 1877 fu inaugurata l’ippovia su rotaie Milano-Saronno che l’anno successivo fu

prolungata fino a Tradate

prolungata fino a Tradate a Giugno 1878 Saronno fu collegata a Milano con il tram a vapore che rimase in attività anche dopo

l’arrivo della ferrovia fino al 1925

La linea ferroviaria Milano-Saronno fu elettrificata nel 1929. Una delle prime locomotive elettriche utilizzate (la E600-6) è conservata proprio al Mils ed è stata recentemente restaurata. Del primo periodo dei treni a vapore sono conservati nel Museo documenti, foto, vari oggetti e un modello di locomotiva, la FNM 270, che fu prodotta in sette unità dal 1888 al 1902.

La foto di copertina riproduce una carrozza centenaria (la ABz 1513 costruita nel 1922 dall’azienda Carminati & Toselli di Milano e che inizialmente fu impiegata nella linea Monza-Molteno-Oggiono delle Ferrovie della Brianza Centrale e poi acquistata dalle Ferrovie Nord.

Questa è la puntata odierna del calendario dell’Avvento del Natale 2023 realizzato da ilSaronno per raccontare i tesori e i segreti del Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese che ha sede in città in via Don Griffanti 6.

I testi sono di Silvio Bonfiglio, vicepresidente del Mils, mentre le foto sono state realizzate da Armando Iannone. La realizzazione e la promozione sui social sono a cura di Giorgia Marcomin.

Il progetto è stato possibile anche grazie al sostegno di Enrico Cantù Assicurazioni

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione