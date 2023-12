Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Tamponamento a catena con 6 contusi compresi tre bambini: il sinistro si è verificato ieri alle 18.20 in viale 5 giornate, tratto locale dell’ex statale Varesina, quasi all’altezza del confine con Garbagnatre Milanese.

Sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale caronnese, sono arrivate anche due ambulanza, della Croce rossa di Lomazzo e della Croce viola: sono state assistite sei persone, una ragazza di 26 anni, un ragazzo di 27 anni, una donna di 41 anni,o una bimba di 6 anni, un bimbo di 8 anni ed un bimbo di 9 anni. Nessuno è apparso in condizioni preoccupanti.

Gli agenti della vigilanza urbana si sono occupati dei rilievi dell’incidente, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti ed i contorni dell’accaduto. Per effetto del sinistro lungo l’ex statale Varesina si è creata qualche coda e non sono mancati i rallentamenti, in un orario di intenso traffico.

(foto archivio: una pattuglia durante un precedente intervento a Caronno Pertusella)

