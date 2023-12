Cronaca

MOZZATE – Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno ad estrarre dall’auto il 79enne che ieri mattina, venerdì primo dicembre, è stato vittima di un incidente avvenuto in via Varese a Mozzate poco prima delle 10.

La chiamata è arrivata da alcuni automobilisti che hanno assistito allo scontro tra l’utilitaria guidata da un pensionato e un mezzo pesante. Un tamponamento in cui è rimasta schiacciata tutta la parte anteriore della vettura.

Come detto sul posto, alle 9,50 sono accorsi la squadra di turno del distaccamento di Saronno con l’ambulanza della Croce Rossa di Varese e l’auto infermieristiche che hanno presto le prime cure all’uomo fino intorno alle 11. Quindi il trasferimento, fortunatamente in codice verde, all’ospedale di Tradate per cure ed accertamenti.

Sul posto anche i carabinieri di Cantù che si sono occupati dei rilievi per risalire alle responsabilità del sinistro. Poco meno di un’ora prima, un incidente analogo a Solaro con un’utilitaria rimasta schiacciata contro un mezzo pesate con un 19enne finito in gravi condizioni all’ospedale Niguarda a Milano.

—

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn