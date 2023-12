NOVITA'

SARONNO – Farmaci in esposizione, 5 dipendenti, una superficie di 90 metri quadrati (di cui 30 in uno spazio riservato per consulenze) e oltre cinquant’anni di storia. Sono i numeri della farmacia comunale 1 di via Manzoni 33 che oggi, per la prima volta, ha aperto i battenti nella nuova sede situata accanto a quella storica sempre al numero civico 33.

Luminosa, spaziosa e tanto funzionale la nuova location della farmacia, gestita da Saronno Servizi Spa, ha conquistato gli utenti che negli ultimi mesi hanno seguito l’intero iter dell’allestimento dei nuovi spazi.

Stamattina alle 8,30 saracinesche aperte per i saronnesi che hanno fatto i primi acquisti, ma anche un piccolo momento di condivisione di questo importante traguardo con il taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine. Presenti il sindaco Augusto Airoldi, alcuni assessori e alcuni rappresentanti del comune e del consiglio comunale.

Proprio il primo cittadino, che ha tenuto a visitare la nuova sede, più grande di 30 metri quadrati della precedente, salutando il personale, ha sottolineato: ”Saronno Servizi sta crescendo sempre di più, in coerenza con la delibera di fine 2021, con la quale abbiamo disegnato una Saronno Servizi 4.0. Ma la forza di questa società, tutta pubblica e tutta dei saronnesi della quale siamo orgogliosi, si vede anche nell’attenzione a rinnovare e migliorare sempre di più anche i servizi che gestisce da tempo. Questa nuova veste della farmacia comunale 1 va nella direzione di un servizio sempre più all’altezza delle esigenze dei cittadini e sempre più capace di rispondere anche alle funzioni che le farmacie svolgono a integrazione della medicina di prossimità, come del resto lo sono state e lo sono tutt’ora, con le campagne vaccinali anti-Covid ed anti-influenzali. Un sentito ringraziamento va tanto ai dipendenti che agli amministratori di questo asset

strategico per la nostra città”.

Soddisfazione anche nelle parole del presidente della Saronno Servizi Pietro Maria Antonio Insinnamo: “Con l’apertura della nuova sede della farmacia 1 Saronno Servizi rafforza la propria posizione nel mercato della distribuzione farmaceutica e si prepara a crescere ancora per fornire maggiori servizi ai propri utenti. Il settore della distribuzione farmaceutica è attraversato da profondi cambiamenti: fenomeni di aggregazione tra farmacie e diffusione delle catene farmaceutiche, digitalizzazione dei canali di vendita, ampliamento della gamma dei servizi erogati sono solo le evoluzioni più evidenti. In questo scenario di forte cambiamento noi vogliamo cogliere tutte le opportunità che ne derivano e metterle a disposizione dei nostri utenti, confermandoci un punto di riferimento nel territorio e proponendo una

piattaforma di servizi amplia e variegata, capace di intercettare tutte le tipologie di esigenze. Non posso che essere riconoscente all’Amministrazione comunale per il sostegno che ci assicura in modo costante e congratularmi, a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, con il personale per questo importante risultato”.

guarda tutte le foto 6



Ecco la nuova farmacia comunale 1: il taglio del nastro