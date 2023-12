Città

SARONNO – Parte oggi, sabato 2 dicembre, la settimana di degustazione di caffè pregiato e cioccolato proposto dall’associazione Arcadia con un obiettivo solidale e un ospite decisamente d’eccezione.

L’appuntamento organizzato in corso Italia alla Cafferia permetterà di raccogliere fondi per le attività di Casa di Marta fondazione con sede in via Piave che ospita diverse realtà del mondo culturale e solidale saronnese e che offre diversi servizi per le persone in difficoltà. Tra i diversi momenti ci sarà anche la presenza del console onorario della Repubblica della Tanzania Marco Conca.

Gli appuntamenti, con una quota a carico dei partecipanti, saranno presentati da Silvia Mazzola presidente dell’associazione saronnese Arcadia che ha ideato e pensato l’appuntamento.

