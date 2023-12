Primo piano

SOLARO – E’ stato un successo la Babbo Run organizzata oggi 3 dicembre dall’Amministrazione comunale con partenza a Villa Borromeo. Stamattina alle 10,30 sono state oltre 250 le persone che si sono radunate con il cappello da Babbo Natale nel cuore di Solaro. Tante famiglie con il passeggino, alunni della scuola elementare ma anche adolescenti e pensionati. Tanti anche i gruppi organizzati come Avis di Saronno e di Cesate e il gruppo di cammino di Solaro. Presente ad accogliere i partecipanti il sindaco Nilde Moretti.

Al termine dell’evento sono stati premiati i 3 gruppi più numerosi. L’evento è organizzato in collaborazione lo studio associato Seim di Solaro. Al via era presente anche un banchetto di beneficenza della Onlus Insieme per Fily. A immortalare i partecipanti anche i fotografi di Cogli l’attimo.

Un evento che ha richiesto un grosso impegno organizzativa a cui ha dato merito Christian Talpo nella nota dell’Amministrazione: “Ci tengo a ringraziare tutte quelle realtà che ci aiutano nell’organizzazione e nello svolgimento dell’evento. Il merito è tutto loro: dagli sponsor, alle associazioni, per arrivare ai volontari sul percorso. In pochi anni la Babbo Run è diventata una tradizione imperdibile in avvicinamento alla feste di Natale, un modo particolare per aprire il mese di dicembre che, per quanto riguarda gli eventi, sarà pienissimo e coinvolgente, sino ad arrivare al grande momento del Natale in Villa, in programma il 17 dicembre”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione