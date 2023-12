Primo piano

SARONNO – Non sono mancati momenti di commozione ed emozione al Mils museo delle industrie e del lavoro del Saronnese per l’incontro organizzato per celebrare i 25 anni di vita della raccolta museale dedicata alle attività produttive del comprensorio.

Un momento per fare memoria con il resoconto inteso e pieno di ricordi e di vita del presidente Arnaldo Siena ma anche per guardare avanti con il saluto iniziale dell’assessore di Busto Arsizio Manuela Maffioli portavoce di Miva che ha ricordato come il Mils sia una colonna portante della rete “che si sta sviluppato facendo crescere nel sud della provincia il valore del turismo industriale un nuovo trend nato nella zona della Ruhr”

Siena ha ricordato la grande crescita del museo come promotore di eventi tecnici ma anche culturali: “E che dire del lavoro di Giuseppe Nigro che mette il suo lavoro al servizio dei quaderni del museo e ci permettere di ricostruire la storia industriale dalla città?”. Riflettori anche sul volontariato “che permette di tenere aperto e far vivere il nostro museo”. Non è mancato, prima della conferenza proprio di Nigro su Luigi Lazzaroni, un ringraziamento a Silvio Bonfiglio per l’organizzazione degli eventi del museo.

“Oggi finisce un’epoca – ha concluso Siena – a metà novembre è finita la conferenza di servizi quest’area sarà rasa al suolo e ne saranno creata una nuova. Sono notizie fresche e non sappiamo ancora tutti i dettagli. Sappiamo che si stanno predisponendo degli spazi per portare il nostro materiale rotabile a Novate dove sarà ricoverato in attesa della nuova sede. Per il resto non lo sappiamo ancora di ufficiale. Al momento ci risulta che il cantiere dovrebbe partire entro fine anno”. Qualche ipotesi più concreta delle altre però c’è: “Ci sono state tante voci, con la nostra sede collocata dall’ex Luini all’ex Isotta. Ora sappiamo che il ministero della Cultura ha voluto che i capannoni fossero restaurati e conservati e questi al 90% potrebbero essere la nostra sede futura”.

Non è mancato anche un riferimento al calendario dell’Avvento che ilSaronno sta realizzando con il Mils permettendo ai saronnesi di scoprire, un pezzo al giorno, i tesori di questo museo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione