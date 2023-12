Sport

Saronno sconfitto per 3-1 nel derby varesino più atteso contro i vicini di casa di Caronno. Partita complicata sin dall’inizio per i ragazzi del coach Luca Chiofalo, che, ad eccezione del terzo set, sono stati costretti a rincorrere gli avversari, sempre in vantaggio di qualche break rispetto agli amaretti.

Ad avere fatto la differenza è stata la fase muro-difesa: se da un lato, infatti, Saronno ha mostrato più solidità in ricezione rispetto agli avversari, dall’altro i 17 muri e una buona percentuale in contrattacco di Caronno sono stati i fattori che hanno pesato di più sul risultato finale.

“Abbiamo giocato la partita che mi aspettavo, in questo periodo siamo una squadra che nei momenti importanti pecca di freddezza e lucidità e abbiamo delle difficoltà in alcuni fondamentali. Loro sono stati molto bravi, noi non siamo riusciti a limitare la loro percentuale di muri che sapevamo essere un loro punto di forza e probabilmente questo è avvenuto anche perché stasera la qualità delle nostre alzate non era al top. Ci sono parecchie cose a cui pensare in questo momento e tanti aspetti su cui lavorare, stiamo provando a farlo in settimana ma non è semplice.” – questa l’analisi del coach Luca Chiofalo, consapevole dei problemi che la sua squadra sta trascinandosi con sé dall’inizio della stagione.

Dopo le due vittorie delle ultime due giornate contro Mozzate e Sanremo, stavolta zero punti in tasca per gli amaretti, che rimangono inchiodati all’ottavo posto con 11 punti, preceduti da Parella (14) e seguiti da Biella (6). Caronno, invece, sale a 20 punti (con una partita giocata in meno) e si mantiene a poca distanza dalla vetta occupata dallo Yaka Volley (23).

Il prossimo match per Saronno è in programma sabato prossimo in casa alle 19:30 contro Sant’Anna.