SARONNO – Acqua cara come oro a causa degli aumenti e di tanti problemi e disservizi provocati dalla bollettazione e dalla gestione dei pagamenti.

E’ l’ennesimo sfogo di una saronnese in merito alla nuova gestione della rete idrica da parte di Alfa srl: “Sono cittadina di Saronno dal 4 agosto 1969 e non ho mai visto niente di così assurdo e così ingiusto come questa nuova gestione del servizio idrico. Non ci capisce come sia possibile inviare agli utente bollette così alte per l’ammontare (l’acqua costa come l’oro ormai) e così incomprensibili”.

Lungo l’elenco dei problemi riscontrati dalla saronnese in questo primo anno di gestione Alfa: “Oltre alla tariffa aumentate ci sono errori sul numero dei residenti, deposito cauzionale addebitato nonostante la comunicazione dell’iban per addebito sul conto. E che dire dei comuni presunti così gonfiati da costringerti di fatto a comunicare il consumo”.

“Ma basta! Sono stanca! Ma chi permette tutto questo, non ho mai pagato bollette così alte aumentate di almeno 3 volte! Ma in che mani siamo, scusate ma siamo all’esasperazione”. A provocare l’amarezza e la protesta della saronnese soprattutto l’assenza di attenzione, di risposte e anche di miglioramenti in seguito alle tante proteste e segnalazioni dei cittadini.

