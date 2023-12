Città

SARONNO – “Vi raccontiamo una storia la quale, ve lo diciamo anticipatamente così che chi vuole può fermarsi qui e non leggere oltre, vuole evidenziare la trasparenza, la buona fede, la condivisione, insomma la Saronno amica di Airoldi sindaco”

Inizia così la nota di Obiettivo Saronno in merito alla vicenda degli oltre 800 mila euro di oneri di cui in consiglio comunale l’Amministrazione non ha chiarito la provenienza se non dopo l’intervento di Gianpietro Guaglianone.

“All’ordine del giorno del consiglio comunale del 29 novembre c’era una variazione di bilancio con numerose voci in entrata tra cui spiccava quella di 878.000 euro da “proventi da permessi di costruire”. Dal momento che il bilancio del comune di Saronno stima complessivamente circa 1,2 milioni di euro per le opere urbanizzazione, questa cifra è balzata subito all’occhio dei commissari presenti alla commissione bilancio tenutasi il giorno prima.

I commissari hanno chiesto la provenienza di detta cifra e chi fosse l’operatore all’assessore al bilancio Mimmo D’Amato che riferiva in commissione, il quale ha sostenuto di non saperne nulla, che, come assessore al bilancio si limitava ad accertare una maggiore entrata per le casse comunali.

Le due domande sono state poste nuovamente il giorno dopo durante il consiglio comunale da più di un consigliere di minoranza sia a D’Amato sia, avendo ricevuto da quest’ultimo le medesime risposte, al sindaco che, ricordiamo, ha tenuto per sé le deleghe all’urbanistica dopo le dimissioni di Merlotti. Nessuna risposta, anzi, il sindaco ha fatto finta di niente guardando in aria per tutto il tempo.

Finché, da una connessione remota sempre al limite del ridicolo, il consigliere Gianpietro Guaglianone è riuscito a riferire di una delibera di giunta di un mese fa dove, presenti sia il sindaco che D’Amato, la Giunta ha deliberato “di convenire con l’attuatore immobiliare il parco Saronno, di stralciare dalle opere di urbanizzazione relative all’attuazione del programma integrato di intervento area ex cemsa” opere di urbanizzazione per un totale di circa 878.000 euro.

Ovvero, la giunta Airoldi conveniva di “accettare in luogo della prestazione costruttiva” ovvero un parco, una piazza e uno svincolo, “il versamento delle opere di urbanizzazione primaria stralciate pari a euro 878.675,00, in un’unica soluzione”.

Cioè, un mese prima deliberano quanto appena detto e un mese dopo sindaco e assessore al bilancio fanno finta di accertare una maggiore entrata senza sapere da dove venga.

Cosa Obiettivo Saronno pensa di questa operazione lo lasciamo alla puntata successiva. Per ora facciamo i nostri complimenti al sindaco, a D’Amato e a tutta la maggioranza che tiene in piedi questa Giunta, Gilli padre e figlia compresi, per l’amicizia, la condivisione e la trasparenza.

