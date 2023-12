Cronaca

SARONNO – Un pranzo rapido su un tavolino all’esterno sfruttando il caldo sole degli ultimi giorni per godersi un po’ di tempo all’aria aperta. Un momento conviviale che si è concluso con un furto con destrezza.

E’ successo tra via Bergamo e via Miola dove due saronnesi si erano ritrovati per un pranzo in compagnia. Cibo, chiacchiere e quando è stato il momento di andare via l’amara sorpresa: la borsa che la saronnese aveva lasciato accanto a sè sulla panca non c’era più.

Solo a questo punto i due saronnesi hanno realizzato come durante il pranzo si fossero avvicinati due uomini passati accanto a loro per sedersi nel tavolo vicino. Proprio in quel momento con grande destrezza sono quindi riusciti a prendere la borsa senza farsi ne vedere ne sentire. Si sono quindi allontanati.

Alla saronnese non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia per poi rifare tutti i documenti. All’interno della borsa tanti effetti personali ma anche il portafoglio con un po’ di contanti e tutte le carte immediatamente bloccate.

