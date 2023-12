Cogliate

COGLIATE – “Ci consola il fatto che spero servirà a rallegrare tutti quelli che avranno il piacere di ammirarlo in tutto il suo splendore”. E’ uno dei passaggi più intensi del breve messaggio con cui i cogliatesi Angelo e Paola hanno consegnato al paese il proprio abete.

Già perchè da ieri in piazza c’è un bellissimo albero alto quasi 20 metri con due punte. Lo scenario creato è molto bello e panoramico ma soprattutto è bella la storia che racconta con semplicità sul gruppo “Se di Cogliate se” il proprietario Angelo: “Ho concesso al Comune di tagliare il mio stupendo abete con due punte dell’età di oltre 40 anni per abbellire il nostro paese in occasione del Natale . È stata una scelta difficile e sofferta (soprattutto per mia moglie), ma la sua altezza di circa 20 metri e le condizioni meteorologiche sempre più avverse, ci hanno convinti a fare questo passo. Ci consola il fatto che spero servirà a rallegrare tutti quelli che avranno il piacere di ammirarlo in tutto il suo splendore. Buon Natale a tutti i cogliatesi”.

Tante le reazione dei concittadini che hanno apprezzato la soluzione e ringraziato Angelo e Paola per la donazione.

guarda tutte le foto 5



Cogliate, l’albero di Natale a due punte (e una bella storia)

—