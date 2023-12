Calendario avvento 2023

Al Mils non può sfuggire all’attenzione del visitatore la grande macchina che la De Angeli Frua utilizzava per la stampa dei tessuti. La macchina è di tipo rotativo e fu costruita da un’azienda di Busto Arsizio, la S.A. Comerio Ercole, e permetteva di stampare contemporaneamente fino a 12 diversi colori. Nello stabilimento ce n’erano dieci affiancate che permettevano la stampa giornaliera di una notevole quantità di tessuti.

La De Angeli-Frua iniziò l’attività a Saronno nel 1911 quando acquistò la “Stamperia a Macchina Romeo Zerbi”, nata nel 1904, e la trasformò in una tintoria-stamperia di tessuti. Nel 1911 Ernesto De Angeli – che fu anche comproprietario del Corriere della Sera insieme alle famiglie Crespi e Pirelli – era già morto da quattro anni. A Saronno Giuseppe Frua nel 1921 iniziò a costruire per i dipendenti quello che sarebbe stato chiamato «villaggio Frua»: esso comprendeva otto palazzine a due piani disposti all’interno di un’area recintata. Giuseppe Frua morì a Milano il 22 Luglio 1937 a 82 anni e alla guida della società subentrò il figlio Carlo, che dal 1936 al 1945 fu anche Presidente della Breda; Carlo Frua aveva sposato Amalia, figlia di Ernesto Breda, fondatore della società di Sesto San Giovanni.

A Saronno il maggiore sviluppo della De Angeli Frua si ebbe verso la fine del secondo conflitto mondiale e nell’immediato dopoguerra. Nel 1943 infatti lo stabilimento di Milano, situato nel quartiere della Maddalena, fu bombardato e l’azienda decise di ampliare quello di Saronno e trasferirvi la produzione di Milano. Agli inizi degli anni ‘50 l’occupazione nello stabilimento di Saronno raggiunse circa 1800 addetti.

Dopo varie vicende, nel 1968 la De Angeli-Frua fu assorbita dal Cotonificio Cantoni S.p.A. per poi nel 1987 passare alla famiglia Inghirami di Arezzo. Ci furono vari ridimensionamenti delle attività e dell’occupazione e lo stabilimento di Saronno fu definitivamente chiuso il 28 luglio 2000.

Al Mils è custodito anche un interessante campionario di tessuti della De Angeli Frua.

Questa è la puntata odierna del calendario dell’Avvento del Natale 2023 realizzato da ilSaronno per raccontare i tesori e i segreti del Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese che ha sede in città in via Don Griffanti 6.

I testi sono di Silvio Bonfiglio, vicepresidente del Mils, mentre le foto sono state realizzate da Armando Iannone. La realizzazione e la promozione sui social sono a cura di Giorgia Marcomin.

Il progetto è stato possibile anche grazie al sostegno di Enrico Cantù Assicurazioni

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione