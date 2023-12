Cronaca

SARONNO – Un raid sistematico messo a segno con grande precisione aprendo una ventina di porte di cantine e portando via tutto quello che poteva avere un valore dai detersivi di scorta alle biciclette.

Grande amarezza per i residenti tra piazza Zerbi e viale Balaguer che uscendo di casa mercoledì mattina si sono ritrovati vittime di un nuovo frutto. Già perchè un furto analogo, con lo stesso bottino e danni, era stato messo a segno pochi mesi fa.

Il blitz nel cuore della notte con le porte divelte per permettere ai ladri di entrare in cantina e tutti gli spazi passati al setaccio e depredati. Tanti i danni quindi alle porte oltre a quello che è stato rubato. “Stiamo stanchi ed esasperati – commentano i residenti – questi blitz sono continui come il viavai nell’area con persone poco raccomandabili e scambi più che sospetti. Abbiamo fatto tante segnalazioni, tanti appelli ma niente sembra mai cambiare”.

guarda tutte le foto 4



Porte “piegate” per rubare detersivi e biciclette: i furti in piazza Zerbi

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione