Cronaca

SARONNO – Barcollava camminando per piazza Cadorna chiedendo aiuto biascicando. Alcuni passanti hanno subito chiamato il numero unico delle emergenze parlando di un uomo in difficoltà vittima di un’aggressione.

In realtà quando il personale della Croce Azzurra di Caronno Pertusella è arrivata sul posto ha scoperto che non aveva nessuna ferita, nessun livido, nessuna contusione. E del resto quando è riuscito a mettere insieme alcune frasi di senso compiuto è stato lui stesso, un 58enne residente in città, a spiegare che aveva semplicemente alzato troppo il gomito.

C0sì, erano da poco passate le 16,20 è stato portato all’ospedale di Saronno in codice verde per alcuni accertamenti. Sul posto erano accorsi anche i carabinieri della compagnia cittadina ma fortunatamente il loro intervento non è stato necessario.

